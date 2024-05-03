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Güncel
AA 03.05.2024 17:22

Ambulans helikopter 82 yaşındaki kadın için havalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Ambulans helikopter 82 yaşındaki kadın için havalandı
[AA (Arşiv)]

İlçedeki evinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Zühra Alsaç, yakınları tarafından Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopterle ilçeden alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Alsaç, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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