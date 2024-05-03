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Güncel
AA 03.05.2024 16:23

Isparta'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Isparta'da da 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Ormanı'nda etkinlik düzenlendi. Isparta Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, ormana atılan çöpleri topladı.

Isparta'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Vali Baruş,etkinliğin çevre bilinci oluşturmak ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Çevreye atılan plastik, cam gibi maddelerin kuraklığın etkisiyle artan hava sıcaklığıyla orman yangınlarına neden olabileceğini belirten Baruş, şunları söyledi:

"İnsan kaynaklı olarak yol kenarlarında özellikle sönmemiş sigara atılması neticesinde orman yangınlarının çıktığını hepimiz biliyoruz. Isparta olarak yüz ölçümümüzün yaklaşık yüzde 50'si kadar orman varlığımız var. Ormanlarımızı büyük bir hassasiyetle koruyarak neşesinden, cıvıltısından, gölgesinden yararlandığımız ormanlarımızı canımız bilerek, kesinlikle orman içerisine atıp çöp bırakmamalıyız. Bu yıl yağış rejiminin düzensiz seyretmesi, yağış miktarının azalması neticesinde önümüzde zorlu bir yaz bizleri bekliyor."

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Isparta Tarım ve Orman Bakanlığı
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