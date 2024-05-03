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Güncel
AA 03.05.2024 17:40

Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak etkili oldu

Osmangazi ilçesinin kuzey kesimlerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerle yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ovaakça Merkez Mahallesi'deki alt geçitte su birikmesi sonucu iki araç mahsur kaldı. Araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Armutköy ile Yunuseli mahallelerini bağlayan yolda su birikintileri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalar ile aynı bölgedeki alışveriş merkezinin bazı bölümlerini su bastı.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

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