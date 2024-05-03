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Güncel
İHA 03.05.2024 17:19

Karaman’da 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı `Orman Benim` etkinliği Karaman’da da düzenlendi. Programda ormanlık alana atılan çöpler toplanırken, ağaç budaması da yapıldı.

Karaman’da 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için 81 ilde aynı anda başlattığı `Orman Benim` etkinliği Karaman’da, Mersin kara yolu üzerinde bulunan Gökçe Çamlığı mevkiinde düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner, orman yangınlarının çöp temizliği, çalı toplanması ve ağaç budaması gibi önleyici önlemlerle azaltılabildiğini söyledi. Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar tarafından çamlık alanda bulunan çöpler tek tek toplanırken, ağaç dipleri temizlendi ve budama yapıldı. Programa, Karaman Vali Yardımcısı Fatih Baysal, kurum müdürleri, gençlik merkezi üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

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