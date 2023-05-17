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Güncel
İHA 17.05.2023 15:30

Gülümbe ve Çukurören Köyleri arası yolunun 2 kilometrelik kısmı asfalt yol oldu

Bilecik'te köy yollarında bitümlü sıcak karışım ile asfalt yol yapımı ve onarımı tüm hızıyla devam ediyor.

Gülümbe ve Çukurören Köyleri arası yolunun 2 kilometrelik kısmı asfalt yol oldu
[Fotograf: İHA]

2023 yılı yatırım programı çerçevesinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu çerçevede Bilecik merkeze Gülümbe ve Çukurören Köyleri arası yolunun 2 kilometrelik kısmı bitümlü sıcak karışım asfalt döküldü.

Öte yandan çalışmalarına devam eden ekipler vatandaşlara daha iyi ulaşım için hizmete devam edeceklerini söyleyen Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, çalışmalarla ile köy yollarında sürüş konforu ve yol güvenliği arttırılarak halkın daha kaliteli ulaşım hizmetine kavuşması amaçlandığı söyleyerek sırada Büyükelmalı Köyünün olduğunu söyledi.

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