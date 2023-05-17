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Güncel
İHA 17.05.2023 15:29

Gümüşhane yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Gümüşhane’de Mayıs ayının ikinci yarısında yüksek kesimlerde yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karlı kaplı yayla yollarında çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Ülkenin batısı ve güneyindeki sahillerde vatandaşların denize girmeye başladığı bu günlerde Gümüşhane’nin yüksek kesimlerindeki yayla yollarında karla mücadele sürüyor.

Gümüşhane yaylalarında karla mücadele devam ediyor



Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağının 2 bin 500 metre rakımlı zirvelerinde çalışan İl Özel İdaresi ekipleri yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karla kaplı yollarda devasa iş makineleriyle çalışma yapıyor. Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Zigana Dağı Alas Tepe’den Kulat Boğazına kadar olan yollar ve o civardaki yüksek yayla yolları yeni sezona hazırlanıyor. Bir haftadır devam eden çalışmalarda yolun 10 kilometrelik kısmındaki devasa kar birikintileri dozerle açılırken, eriyen kar suları nedeniyle yollar bir süre daha ulaşıma açılmayacak.

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