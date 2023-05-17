Samsun Devlet Opera ve Balesi "Keloğlan ile Uzaylılar" çocuk oyununu sahneledi

SAMDOB sanatçıları, 2022-2023 sanat sezonunda yeni çocuk oyunu olan "Keloğlan ile Uzaylılar"ı Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda çocukların beğenisine sundu.

Esere göre Keloğlan, kermeste annesinin yaptığı leziz pastaları satarken Cafer ve adamları tarafından dolandırılır. Cesur Keloğlan, kaybettiği hakkını parlak zekası sayesinde geri almışken uzaylılar ile karşılaşır.

Uzaylılar, evrenin daha yaşanılır bir yer olması için köprüler kurmaktadır. Keloğlan, bilmece çözmedeki hünerlerini de kullanarak uzaylılardan hediye kazanır. Bu hediye sayesinde Cafer ve adamlarını yola getirir. Kötülük yapanlar pişman olurken, evrenin dostlarının güçleri buluşur.

Müzikleri Sait Karabulut, librettosu Fatih Şanal, dekoru Ömer Tacettin Gündüz, kostümü Zekiye Şimşek, koreografisi Özgün Barılı imzası taşıyan tek perdelik oyunun ışığı Erdem Kuzaytepe'ye, video projeksiyonu ise Murat Turgut'a ait.