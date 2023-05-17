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Güncel
AA 17.05.2023 15:16

Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi

Erzurum'da bir araya gelen gönüllü gençler, Gençlik Haftası kapsamında 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü yaptı.

Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezince organize edilen yürüyüş için yaklaşık 200 genç, 2 bin 300 rakımdaki Abdurrahman Gazi bölgesine yapılan ekoturizm alanında bir araya geldi.

Burada çeşitli yaş gruplarındaki gönüllü gençler, 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 11 kilometre yürüyerek dağın zirvesine çıkan gençler, burada Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı posteri açtı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, burada gazetecilere, meşakkatli yürüyüşe katılan gönüllü gençlere teşekkür etti.

Gençlik Bayramı'nı gençlerle coşkulu şekilde kutladıklarını belirten Öztürk, "Ülkemiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla ve büyük mücadelelerle elde edilmiş bir vatan. Bu vatana hep beraber gençlerimizle koruyup sahip çıkıyoruz. Ülkemizin yeni yüzyıla yürüyüşünde gençlerimizle birlikte en iyi şekilde bayramı kutlayacağız" dedi.

Yürüyüşe katılan gönüllü gençlerden 9. sınıf öğrencisi Seyithan Köroğlu da arkadaşlarıyla zirve yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

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