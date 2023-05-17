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Güncel
AA 17.05.2023 15:12

Trabzon'da voleybol turnuvası düzenlendi

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayasıyla voleybol turnuvası organize edildi.

Trabzon'da voleybol turnuvası düzenlendi
[Fotograf: AA]

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda eleme usulüne göre oynanan ve iki gün süren karşılaşmalarda, Trabzon Karadenizspor birinci, İskofyaspor ikinci, Bordomavimspor üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, geleceğin yıldızlarını izlemenin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Arıcıoğlu, sağlıklı ve güçlü gençliğin yetişmesini sağlamak amacıyla sportif müsabakaları önemsediklerini vurgulayarak, "Gençler, Türk sporunun altyapısını oluşturan çok önemli bir unsurdur. Bu faaliyetlerle altyapıdan yetişen ve Türk sporuna damga vuracak yeteneklersiniz. Sizleri canı gönülden kutuluyorum." dedi.

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