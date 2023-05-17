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Güncel
İHA 17.05.2023 15:04

Kuvvetli yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrası şehir merkezinde yağmur etkili olurken, hava sıcaklıkları hissedilir biçimde düştü.

Kuvvetli yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi uyarısında bugün hava durumunun öğle saatlerinden itibaren kentte, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak beklendiğini, sıcaklığın ise 4 ila 6 derece düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Kuvvetli yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı



Meteorolojinin tahminleri sonrası kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşların bir kısmının sağanağa hazırlıksız yakalandığı ve saçak altlarında yağışın yavaşlamasını beklediği görüldü. Meteoroloji, yağışların sonrası yıldırım, ani su baskını, kısa süreli kuvvetli yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. 

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