Kuvvetli yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi uyarısında bugün hava durumunun öğle saatlerinden itibaren kentte, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak beklendiğini, sıcaklığın ise 4 ila 6 derece düşeceği tahmininde bulunmuştu.





Meteorolojinin tahminleri sonrası kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşların bir kısmının sağanağa hazırlıksız yakalandığı ve saçak altlarında yağışın yavaşlamasını beklediği görüldü. Meteoroloji, yağışların sonrası yıldırım, ani su baskını, kısa süreli kuvvetli yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.