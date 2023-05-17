Kilis Belediye Başkanı Ramazan muhtarlarla buluştu

Belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ramazan, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oydan daha fazlasını alarak yeniden Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

Kimsenin rehavete kapılmadan çalışması gerektiğini belirten Ramazan, herkesin sandığa gitmesinin önemine işaret ederek, bu noktada muhtarlardan destek istedi.

Ramazan, kentin her köşesine hizmet götürdüklerini de sözlerine ekledi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Kilis Milletvekili seçilen Ahmet Salih Dal da Kilis'in Türkiye ortalamasının üzerinde Cumhurbaşkanını desteklediğini ifade etti.

Önceliklerin Kilis'in kalkınması olduğunu aktaran Dal, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin hem Kilis'in hem Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim olacağını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş ise Kilis'te kazananın Cumhur İttifakı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında muhtarlarının değerinin farklı olduğuna değinen Karakuş, 28 Mayıs'ta ülkenin geleceğinin söz konusu olduğunu, herkesin sandığa gitmesi gerektiğini belirtti.