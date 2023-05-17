Düzce’de motosiklet yayaya çarptı: 3 ölü

Kaza, gece saatlerinde Yığılca’nın Güney köyünde meydana geldi.



Enes E. idaresindeki plakasız motosiklet, yoldaki yaya Ali A.’a çarptı. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Enes E. ile yanındaki Ömer Faruk B. ve yaya Ali A. ağır yaralandı. Ambulansla, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Enes E., Ömer Faruk B. ve Ali A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.