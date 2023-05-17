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Güncel
AA 17.05.2023 12:47

Kocasinan'da sezonun ilk asfaltı döküldü

Kayseri Kocasinan Belediyesi, sezonun ilk asfalt çalışmasını Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Kocasinan'da sezonun ilk asfaltı döküldü
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışanlara tatlı ikram etti.

Dökülen asfaltın kalınlığını ölçen Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarında hedeflenen rakamların üzerine çıkıp, rekor hedefini bir üst seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.

Kocasinan Belediyesine ait asfalt şantiyesinde üretilen asfalt ile ilçede yol sorunu kalmayacağını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgesindeki bütün mahallelerimizin cadde, sokak ve yollarında yapılan çalışmalara şahit olacaksınız. Yoğun bir şekilde program hazırladık. İnşallah bu yaz döneminde de yenilenecek yollar ve yeni yapılacak yollarda çalışmalarımız, aralıksız olacak." ifadelerini kullandı.​​​​

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