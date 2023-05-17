İnegöl'de trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Işıkları'nda Ahmet İ. idaresindeki kamyonet, tıra, Havva K. yönetimindeki hafif ticari araç ise kamyonete arkasından çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Ahmet İ. ve Havva K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alanyurt yolu İstaş Kavşağı mevkisinde ise Muhammed Enes Işık idaresindeki otomobil ile Süleyman Babacan'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, İnegöl Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.