Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 985 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 980 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 985 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 liradan satıldı.

Dün yüzde 0,7 azalışla günü 1.665 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.675 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Analistler, Putin'in açıklamalarının küresel ölçekte risk algısını artırdığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 985 lira 30 kuruşken satışı ise 985 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.576 lira satış fiyatı 1.611 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.675,31 dolar

Satış: 1.675,70 dolar

Gram

Alış: 985,30 lira

Satış: 985,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.576,57 lira

Satış: 1.611,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.306,00 lira

Satış: 6.426,00 lira