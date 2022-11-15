Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 15 Kasım 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,786 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 15 Kasım'da gram altın 1060 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022...
Gram altın fiyatları Aralık 2021'de gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Güne bin 55 liradan başlayan gram altın, bin 60 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Güvenli liman olarak görülen altına talep son dönemlerde arttı. Ons altının 1786 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın bin 60 liraya yükselerek rekor tazeledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, sabah saatlerinde bin 55 liradan satılıyordu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın, 20 Aralık 2021'deki gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Gram altın fiyatındaki yükselişte ons altının 3 ayın en yüksek seviyesine çıkması etkili olurken,
Kasım ayında yüzde 10 yükselişle 967 TL'den bin 68 TL'ye tırmandı.Rekor sonrası çeyrek altın bin 759 liraya, yarım altın 3 bin 523 liraya, tam altın 7 bin 15 liraya kadar yükseldi.
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