Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kasım ayı meclis toplantısında Cumhuriyetin 99'uncu yılına armağan olarak banttan indirilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin milli otomobil çalışmasının hayırlı olmasını temenni eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak 38 TOGG talebinde bulunduklarını belirtti.

Örnek teşkil etmesi için 16 ilçe belediye başkanının yerli ve milli otomobil TOGG'u hizmet aracı olarak kullanmasını amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Yerli ve mili arabalar gelince her ilçeye birer tane, meclisimizden karar alıp, ihtiyacı olan ilçelerimizin kullanımına sunmak en doğru olanı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.