İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziyaret köyünde Y.B'nin evinde tarihi eser olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 1578 sikke, 42 toprak testi içerisinde şarap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.