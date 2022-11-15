Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele geçirildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziyaret köyünde Y.B'nin evinde tarihi eser olduğu bilgisi aldı.
Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 1578 sikke, 42 toprak testi içerisinde şarap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Kaçakçılık
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