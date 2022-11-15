Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Menderes ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 9 göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.