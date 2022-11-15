Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Menderes ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 9 göçmeni karaya çıkardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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