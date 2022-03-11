Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.A, K.D, M.A, A.D. ve Afganistan uyruklu Y.A, hakimlikçe tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 1'İ Afgan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alımış, adreslerde yapılan aramada 137 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti.