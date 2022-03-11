Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda faaliyet gösteren büfe, kır kahvesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın gözetleme evi ile Yukarıçağlan Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işemleri sürüyor.