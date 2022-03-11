Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de 78 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Muti Köprüsü ile Pülümür arasındaki yol, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
Tunceli’de dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 78 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli Ulaşım
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