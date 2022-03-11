Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.

Aralarında, aranan ve asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 89 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 18’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda kayıp olarak aranan 3 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Denetimler esnasında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 25 adet fişek, 2 adet tüfek, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.