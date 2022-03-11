Düzce ve Bartın'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gümüşova'da 3, Yığılca'da 22, merkezde 15, Kaynaşlı'da 20, Gölyaka'da 21 ve Cumayeri'nde 7 olmak üzere 88 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarını açmak için 80 karla mücadele aracı ve 172 personelle çalışma yürütülüyor.

Bartın'da ise 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ulus'ta 28, Amasra'da 9, Kurucaşile'de 8, merkez ilçede 34 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.