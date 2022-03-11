Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de firari 8 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda, yağma, hırsızlık, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
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