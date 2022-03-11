Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da eğitime kar engeli
Erzincan'da kar yağışı nedeniyle üniversite hariç il genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu ve özellikle kar yağışının etkisini artırdığını aktardı.
Bu sebeple üniversite hariç il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime bugün öğleden sonra ara verildi.
Aynı zamanda engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Eğitim Erzincan Kar Yağışı
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