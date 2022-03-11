Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat-Sivas kara yolunda ulaşım aksıyor
[Fotoğraf: AA]
Mart ayı ile birlikte artan kar yağışları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Tokat-Sivas kara yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde, tır ve ağır vasıta araçlarının geçişleri kontrollü sağlanıyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.
Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle tır ve ağır vasıta araçları kent merkezinin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda bekleterek, geçişe kontrollü izin veriyor.
Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde de Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.
Yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Tokat Ulaşım
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