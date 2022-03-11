Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'nın çevre yolları ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Konya'yı Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Polis ekipleri uyarıyor
Kara hazırlıksız yakalanan ve kış lastiği bulundurmayan bazı araç sürücüler ise zaman zaman hasarlı kazalara neden oldu.
Polis ekipleri, kentin çıkış noktalarında sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Konya Polis Ulaşım
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