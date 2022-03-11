Aksaray'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sultanhanı ve Eskil Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.