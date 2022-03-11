Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'ın 2 ilçesinde eğitime ara
Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Aksaray'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Sultanhanı ve Eskil Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Aksaray Eğitim Kar Yağışı
Son Haberler
- 10:36
- 10:32
- 10:36
- 10:21
- 10:12
Sıradaki Haber
Van'da 283 yerleşim yerinin yolu kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz