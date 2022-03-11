Adıyaman'da Rezip Ortaokuluna öğrenci götüren Süleyman Sert idaresindeki servis aracı, Ormaniçi köyü yakınlarında, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 9 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.