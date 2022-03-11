Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Adıyaman'da öğrencileri taşıyan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 9 öğrenci ve sürücü yaralandı.
Adıyaman'da Rezip Ortaokuluna öğrenci götüren Süleyman Sert idaresindeki servis aracı, Ormaniçi köyü yakınlarında, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 9 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Adıyaman Ambulans Servis Aracı Trafik Kazası
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