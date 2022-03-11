Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan sayısı 11'e yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yapılan operasyonda 9 kişi yakalanmıştı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesör ve kontörlü telefonlardan art arda arandıkları tespit edilen, haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Balıkesir, Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya ve Sivas ile KKTC'de düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalanmıştı.
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