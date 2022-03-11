Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şantiyelerden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Kars'ın Selim ilçesinde şantiyelerden malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta şantiyelerden demir ve benzeri malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen G.S, Y.Y ve E.E.P, operasyonla ekipler tarafından yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan çalıntı malzemelerin, il merkezi ve ilçedeki bazı hurdacılarda ele geçirildiği öğrenildi.
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