Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Cilvegözü Gümrük Kapısı yolundaki bir iş yerine baskın yaptı.
Adresteki depolarda 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İş yeri sahibi H.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Akaryakıt Hatay Kaçakçılık
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