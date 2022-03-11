Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Cilvegözü Gümrük Kapısı yolundaki bir iş yerine baskın yaptı.

Adresteki depolarda 3 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İş yeri sahibi H.Y. gözaltına alındı.