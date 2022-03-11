Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezaevi firarisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da, hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 15 gün önce firar eden, hakkında 20 yıl 20 gün hapis cezası bulunan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmalarda hükümlünün kız kardeşinin evinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.Ç'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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