Osmaniye Bahçe Belediyesi'nin Başkanı İbrahim Baz, dün akşam Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi'nde sokak köpeklerinin zehirlendiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatıldığını belirtti.

Hayvanlara yönelik katliamı şiddetle kınadıklarını bildiren Baz, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılmış olup faillerin tespiti için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.