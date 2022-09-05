Yağlıdere ilçesine bağlı 1530 rakımlı Gölyanı Yaylası, gölü, "hartama" tekniğiyle inşa edilen ahşap evleri ve doğal güzelliğiyle kentin saklı kalmış güzellikleri arasında yer alıyor.

Yayla, doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini gün içerisinde farklı hava koşullarıyla ağırlıyor.

Yeni yapılaşmanın yanı sıra düzenleme ve değişiklik gibi çalışmalara da izin verilmeyen yaylada, ahşap evler daha çok geçici barınma alanı olarak kullanılıyor.

"Ahşap ev kültürünün en güzel örnekleri"

Giresun Belediyesi Turizm Koordinatörü Tamer Uzuner, Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı'nın, 13 Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiğini söyledi.

Alınan kararın, yaylanın doğallığının korunması adına önemli olduğuna değinen Uzuner, Doğu Karadeniz'in bir çok yaylasında bulunan ahşap ev kültürünün en güzel örneklerinin Gölyanı Yaylası'nda yer aldığını vurguladı.

Uzuner, "Gölyanı Yaylası 2002 yılında doğal sit alanı ilan edildi ve mimari yapılar da koruma altına alındı. Yapılan bu çalışmayla birlikte buradaki evlerin orijinal yapısı korunuyor. Gerek yurt dışından gerekse ülkemizin değişik bölgelerinden yöresel Karadeniz mimarisini merak ederek gelenler hem buradaki doğal güzellikleri görüyor hem de bu yöresel mimariyi inceleme fırsatına kavuşuyorlar" dedi.