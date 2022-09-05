Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenimahalle Plevne Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında Osman Yüksel'e ait dairenin salon kısmında, evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, evin balkonunda bulunan kombinin patlama riskine karşı caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Doğal gaz firması yetkilileri de bina girişinden gazı keserek önlem aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Salonun elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında, dairede hasar oluştu.
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