Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde cipin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Ahmet C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, Karabük-Ankara kara yolu Hanköy köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü Ahmet C. ve cipteki Hatice C. ile Zeynep Alya C. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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