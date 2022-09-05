Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te "Çocuk Festivali" başladı
[Fotograf: AA]
Bilecik Belediyesi tarafından 100. Yıl Kurtuluş Festivali kapsamında hazırlanan Çocuk Festivali, renkli görüntülerle başladı.
Vadipark'ta iki gün süren festivalde çocuklar, survivor parkuru, kaykay pisti ve atölye etkinliklerinde katıldı.
Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla bir araya gelerek, dondurma ve şeker ikram etti.
Bilecik Belediyesinin çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler hazırladığına dikkat çeken Subaşı, "100. Yıl Kurtuluş Festivali kapsamında çocuklarımızı unutmadık. Onlar için de güzel aktiviteler hazırladık. İki gün sürecek etkinliklerde çocuklarımız gönüllerince eğlenecek. Atölye faaliyetleri, parkurlar, planeteryum ve kay kay pistini çocuklar için hazırladık. Binlerce çocuk iki gün boyunca burada gönüllerince" dedi.
Etiketler: Bilecik
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