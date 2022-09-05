Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki araç, Seydişehir - Beyşehir kara yolunda, yol kenarında yürüyen H.D., M.E.U., B.A. ve N.K'ye çarptı.
Kazada yaralanan 4 yaya Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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