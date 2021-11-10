Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gölet inşaatındaki iş makinesi sular altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak sonrası derenin taşmasıyla gölet inşaatında bulunan bir iş makinesi sular altında kaldı.
Ayaz köyünde yapımı devam eden gölet inşaatı sahasında meydana gelen kazada, özel firmaya ait iş makinesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sonrası inşaat alanının suyla dolmasıyla sular altında kaldı.
Diğer iş makinelerinin kurtarılması için büyük çaba gösterilen kazada, yaralanan ya da ölen olmadı.
Etiketler: İş Kazaları Sağanak Sinop
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