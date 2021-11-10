Ayaz köyünde yapımı devam eden gölet inşaatı sahasında meydana gelen kazada, özel firmaya ait iş makinesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sonrası inşaat alanının suyla dolmasıyla sular altında kaldı.

Diğer iş makinelerinin kurtarılması için büyük çaba gösterilen kazada, yaralanan ya da ölen olmadı.