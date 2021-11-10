Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vergi müfettişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan U.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul'da görevli vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 5 gün önce gözaltına alınmıştı.
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