Günlük bazda dün 879 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 847 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 455 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 394 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.