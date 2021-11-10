Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeride yönlendiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Erzurum kuzey çevre yolunun 21-27, Akseki-Manavgat yolunun 0-1, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 3-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 3. kilometresindeki yaya üst geçidinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
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