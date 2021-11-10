Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yalı Mahallesi Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 2. katındaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Restoranın kapalı olduğu öğrenilirken iş yerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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