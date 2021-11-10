Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 1-7 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 9 bin 78 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 bin 80 paket kaçak sigara, 1405 cinsel içerikli kaçak ürün, 521 litre sahte alkollü içki, 325 puro, 183 kilogram kaçak tütün, 20 kaçak cep telefonu ve 354 bin 900 makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.