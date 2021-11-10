Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 1-7 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 9 bin 78 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 bin 80 paket kaçak sigara, 1405 cinsel içerikli kaçak ürün, 521 litre sahte alkollü içki, 325 puro, 183 kilogram kaçak tütün, 20 kaçak cep telefonu ve 354 bin 900 makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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