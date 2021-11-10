Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli M.F.Ü'nün evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, üzerinde, ev ve otomobilinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 31 tabanca mermisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Yozgat Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 18:38
- 18:25
- 18:22
- 18:16
- 18:19
Sıradaki Haber
3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz