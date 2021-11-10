Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli M.F.Ü'nün evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, üzerinde, ev ve otomobilinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 31 tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.