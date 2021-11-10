Bayrakların yarıya indirildiği Üsküp Büyükelçiliği’nde düzenlenen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Üsküp Büyükelçiliği Başkatibi Muhammed Çelikkaya, "Ata’mızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

"Türk milletini aydınlatmaya devam edecek"

Atatürk’ün hem kendi ulusunun hem de birçok ülkenin saygınlığına mazhar olmuş büyük bir lider olduğunu anlatan Çelikkaya, şunları söyledi:

"Ata'mızın idealleri, düşünceleri ve Türk milletine kazandırdıkları geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam edecektir."

Törene elçilik personelinin yanısıra Kuzey Makedonya’daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.