İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, devriyeleri sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin dur ikazına uymayan şüphelilerden biri, yaya olarak kaçtığı sırada poşet içerisindeki yarım kilo esrarı bir okul bahçesine attı.

Gözaltına alınan H.İ. ve A.U. işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler ayrıca durumundan şüphelendikleri Y.T’yi durdurdu. Ekiplerin yaptığı sorguda şüphelinin narkotik suçlardan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.