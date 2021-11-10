Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde dur ihtarı verilen otomobilden inerek yaya olarak kaçan kişiden yarım kilo esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, devriyeleri sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin dur ikazına uymayan şüphelilerden biri, yaya olarak kaçtığı sırada poşet içerisindeki yarım kilo esrarı bir okul bahçesine attı.
Gözaltına alınan H.İ. ve A.U. işlemleri için emniyete götürüldü.
Ekipler ayrıca durumundan şüphelendikleri Y.T’yi durdurdu. Ekiplerin yaptığı sorguda şüphelinin narkotik suçlardan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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