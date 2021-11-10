Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 38,5 gram eroin, 191,70 gram sentetik uyuşturucu ve hassas hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon'da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 5, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Polis Uyuşturucu
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